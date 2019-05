Presentazione Lista Civica \"Furore nelle tue mani\"

A Furore è in pieno svolgimento la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Il primo comizio sarà quello della lista civica “Furore nelle tue mani” guidata da Antonella Marchese, Dottoressa in Giurisprudenza, già Consigliere Comunale nell’ultima amministrazione Ferraioli, e si svolgerà Lunedì 13 Maggio alle ore 19 presso la Sala Federico Fellini in via Mola a Furore.

Sarà l’occasione per presentare ai cittadini i componenti della lista e parlare più approfonditamente del programma elettorale, dove tra le priorità ci sono l’attivazione del P.U.C, l’abbattimento della Tari e la riapertura di uno dei luoghi più affascinanti al mondo: il Fiordo di Furore.

Il candidato Sindaco esclama: “Sono orgogliosa di aver preparato una squadra eccezionale. Fremo di farla conoscere perché il 26 maggio i furoresi votino con la consapevolezza di chi si propone e di cosa propone IL NEO GRUPPO FURORE NELLE TUE MANI.”

Il gruppo è composto da:

Cavaliere Egidio, Ufficiale della Capitaneria di Porto;

Criscuolo Vittoria, Giornalista e Vicepresidente dell’Università Popolare Terra Furoris;

Cuccurullo Antonio, Agricoltore;

Cuomo Lucia, Dipendente delle Poste Italiane;

Cuomo Nadia, Imprenditrice;

Ferraioli Domenico Umberto, Albergatore e ristoratore;

Ferrara Gennaro, già Rettore dell’Università Parthenope;

Gentile Fabio, Armatore;

Porpora Felice, Autista NCC;

Santinelli Vincenzo, Professore, Medico Cardiologo e Presidente dell’Associazione Emmaus Campania Felix.

“L’unione e la convinzione dell’impegno preso è davvero la nostra forza” racconta Antonella Marchese, dichiarando che è pronta a lavorare, ed a impegnarsi con la consapevolezza che alle sue spalle ha dieci persone pronte a sostenerla e a supportarla.