Praiano. Un grazie di cuore al Dott. Alberto Pontecorvo

Praiano. Una data che sembrava lontana alla fine è giunta: il primo giugno p.v. il Dott. Alberto Pontecorvo andrà in pensione.

A lui desidero far pervenire, anche a nome dei suoi tanti assistiti, un ringraziamento particolare per la sua disponibilità, professionalità, gentilezza, che non è mai venuta meno in tutti questi anni di attività esercitata sul nostro territorio.

Ci mancherà tantissimo, caro Dottore, negli anni, oltre a curarci dai mali fisici, Lei è stato un punto di riferimento per tantissimi praianesi che si sono rivolti a Lei per cercare un sostegno, anche di natura non strettamente medica.

Nel salutarLa, auspichiamo che gli Enti preposti provvedano urgentemente a nominare un degno sostituto.

Grazie di cuore!

Felice Casalino