Praiano, uffici comunali chiusi al pubblico per traslochi fino a venerdì 17 maggio

Gli uffici comunali a Praiano saranno chiusi al pubblico a partire da domani, giovedì 16 maggio e per l’intera giornata di venerdì 17 maggio. L’ordinanza sindacale n. 15 diramata in data odierna, riporta che per motivi di trasloco gli uffici della Casa Comunale resteranno chiusi al pubblico per due giorni, a causa dei traslochi degli uffici dei settori socio assistenziale, pubblica istruzione, sport e spettacolo, segreteria e servizi demografici e protocollo al secondo piano dell’edificio di via Umberto I, recentemente oggetto di ristrutturazione. Il trasloco degli arredi e dei documenti rende necessaria la chiusura degli uffici e l’impiego di tutto il personale dipendente in queste operazioni, ma l’ente ha comunque garantito i servizi di pronta reperibilità ed emergenza per la cittadinanza.