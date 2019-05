Praiano / Piano di Sorrento . Torna dall’Ospedale il comandante Alessandro Gargiulo, polizia municipale in difficoltà. Torna a casa dopo il ricovero all’Ospedale Ruggi di Salerno il Comandante della Polizia Municipale . Grande paura per l’incidente avvenuto a bordo di un ciclomotore nella discesa della Moressa che purtroppo gli ha provocato alcune fratture. Abbiamo aspettato che la situazione si stabilizzasse, ora ci sarà un periodo di convalescenza che coincide con l’alta stagione turistica. La polizia municipale della cittadina della Costiera amalfitana si trova in difficoltà .