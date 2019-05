Praiano, lavori impianto di depurazione: mercoledì accesso limitato in via Costantinopoli e via Capovettica

Il Comune di Praiano ha appena annunciato che, nell’ambito di interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione dell’impianto di depurazione, tra due giorni, ovvero mercoledì 22 maggio, avranno inizio i lavori di ammodernamento della rete fognaria a valle di Via Masa.

Un intervento importante che sarà realizzato direttamente dalla società Ausino s.p.a. ed avrà un costo di

circa 60 mila euro. Vista la particolare collocazione del cantiere, il Comune ha informato che mercoledì sarà necessario effettuare il trasporto di attrezzature e materiati mediante l’utilizzo di un elicottero.

Le operazioni di carico avverranno in località Muriciello – MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 – dalle ore 12.00 alle ore 16,00. Proprio per questa ragione, in tale fascia oraria ci saranno dei rallentamenti nell’accesso a Via Costantinopoli e Via Capovettica.

Dal Comune fanno sapere che saranno garantiti comunque i servizi pubblici (scuolabus e trasporto pubblico locale).

Il Comando di Polizia Municipale vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni.

