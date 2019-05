Praiano, intervento rete idrica: domani diverse zone senz’acqua

Il Comune di Praiano ha appena comunicato che domani, 14 maggio, si terranno alcuni interventi urgenti alle reti idriche da parte dell’Ausino e quindi è stata necessaria l’interruzione idrica in alcune zone. L’interruzione è prevista dalle ore 9 alle ore 14.

Queste le zone interessate:

Via Capovettica, Via Croce, Via degli Ulivi, Via G. Capriglione, Via Breve, Via Masa, Via Rezzola, Via G. Marconi, Via Casa Cinque, Via Costantinopoli, Via San Nicola, Via F. Russo, Via Gavitella.

Per ulteriori informazioni telefonare la numero verde 800.1940.46.