Praiano e Furore mancano vigili da soli non possono farcela contro in bus in Costiera amalfitana è uno tsunami

Praiano e Furore mancano vigili da soli non possono farcela contro in bus in Costiera amalfitana. A proposito degli articoli dove si denuncia autobus a Praiano parcheggiato verso il cimitero ( nella cittadina della Costa d’ Amalfi il comandante è assente per problemi di salute e quelli che ci sono fanno un super lavoro , a Furore è in pensione l’unico , ndr ) . Questa volta non vorremo che i cittadini se la prendessero con la polizia municipale, vogliamo sottolineare che i vigili urbani da soli non possono andare da nessuna parte, quello che sta avvenendo in Costiera amalfitana è uno tsunami e gli autobus non si possono controllare, se si pensa che basta controllarne uno e si perde mezza giornata. Quindi hanno una sorta di impunità. Pensate che non solo controllarlo è complicato , ma si blocca il traffico, si bloccano 60 persone a bordo, insomma è da disperati cercare di controllarli o ci vuole un esercito o si controllano PRIMA di venire in Costiera amalfitana ma a Piano di Sorrento e a Salerno, Vietri sul mare, nessuno pare lo faccia con assiduità. Non vorremmo che i cittadini pensassero che Positanonews difende i vigili, noi facciamo il nostro lavoro, onestamente è colpa di chi, Prefetto, Regione Campania , ANAS, permette tutto questo caos incontrollabile