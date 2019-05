Praiano. Autobus turistico parcheggiato per quasi tutto il giorno sulla statale, controlli assenti

Praiano. Il problema del traffico sulla SS 163 in costiera amalfitana rappresenta purtroppo una delle piaghe che flagella il territorio e che ovviamente si accentua con l’arrivo della primavera e dell’estate, quando non solo aumenta il numero delle autovetture in circolazione ma aumenta in modo particolare il numero degli autobus turistici che ogni giorno percorrono quella che viene considerata una delle strade più belle al mondo ma che, al contempo, è anche una delle strade più difficoltose perché ricca di tornanti e strettoie. E proprio un autobus turistico è rimasto per tutta la giornata parcheggiato sulla Statale nel territorio di Praiano, all’incirca all’altezza del cimitero comunale, in un punto in cui non è consentita la sosta, con una totale assenza di controlli e vigilanza. Inutile sottolineare che la presenza di un pullman di grandi dimensioni provoca inevitabilmente notevoli disagi al traffico ed un potenziale pericolo occludendo una parte della carreggiata.