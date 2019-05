Positanonews inizia uno stage con una giornalista americana in collaborazione con il Sant’Anna

Oggi Positanonews ha cominciato un nuovo percorso con Lauren, una giovane ragazza proveniente dagli USA (Virginia), arrivata a Sorrento per uno stage di giornalismo.

Noi dello staff siamo stati contentissimi di accoglierla nella nostra famiglia, pronti per passare con lei i prossimi due mesi. Lei ama viaggiare e le piacerebbe diventare una giornalista in ambito turistico, ambientale e gastronomico. Lauren con noi intraprenderà un percorso sul territorio, proprio come abbiamo sempre fatto, cosa che ci ha sempre contraddistinto.

Questo progetto è stato reso possibile grazie ad Emily, del Sant’Anna Institute di Sorrento. Anche negli scorsi anni Positanonews ha collaborato con l’istituto Sant’Anna per formare altri giornalisti. Seguiteci per scoprire una versione internazionale e turistica di Positanonews e per scoprire cosa i turisti pensano della nostra bellissima terra grazie alle riflessioni ed agli articoli della nostra cara Lauren.