Positano. Nel pomeriggio è proseguito con tranquillità il voto per le elezioni europee, ed al seggio sono giunti il sindaco Michele De Lucia, l’assessore Giuseppe Guida, mentre nel primo pomeriggio non è mancato il capogruppo di Minoranza Luca Vespoli. Questa mattina hanno votato Domenico Marrone e Lorenzo Cinque possibili candidati sindaco contro chi esprimerà il gruppo dell’uscente Michele De Lucia. Ricordiamo ai nostri lettori che a Positano i seggi sono quattro, tre concentrati nell’ex plesso delle scuole media e uno a Montepertuso, è già da qualche anno che a Nocelle non vi è più il seggio elettorale.

