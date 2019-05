Positano: Visita guidata dei bambini dell’Infanzia nel mondo delle api.

I bimbi della scuola dell’Infanzia dell’Istituto si sono recati in visita all’Azienda Miele D’angelo di Piano di Sorrento per conoscere da vicino le api e la produzione del miele. All’arrivo in azienda sono stati accolti dal signor Nello e dalla sua signora, che hanno illustrato loro l’intero percorso di conoscenza del mondo delle api con estrema semplicità e chiarezza, riuscendo a catturare l’interesse e a destare la loro naturale curiosità. Il signor Nello ha mostrato ai bambini gli attrezzi del mestiere e poi li ha avvicinati all’affascinante mondo delle api facendogli svolgere le attività dell’apicoltore. Infine hanno assaggiato il miele da loro raccolto e realizzato una candela con la cera delle api. Al termine di questa bella esperienza il signor Nello ha regalato ai bambini un bel barattolo di ottimo miele e la candela che hanno realizzato.

Per il pranzo i bambini si sono recati nella vicina azienda agricola “O Professore”. Anche qui l’accoglienza è stata calorosa! In uno spazio attrezzato hanno consumato la colazione a sacco, poi il signor Maresca ha mostrato ai bambini i suoi animali. A fine giornata i bambini fatto una gustosa merenda con le marmellate di agrumi, davvero speciali!

