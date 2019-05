Positano, Villa TreVille e da Adolfo cominciano i preparativi per l’estate – VIDEO

Finalmente cominciano i preparativi per due colonne portanti della ristorazione e dell’accoglienza della Costiera Amalfitana. A Laurito, Positano, il ristorante Da Adolfo e Villa TreVille hanno cominciato i preparativi per l’estate che si avvicina sempre di più. Dopo le notizie di qualche giorno fa che hanno fatto preoccupare qualcuno, oggi possiamo annunciare che, tempo permettendo, la settimana prossima si entrerà nel vivo.

Qualche giorno fa erano venute fuori delle problematiche legate al Genio Civile e la compresenza degli stabilimenti balneari nei pressi di aree fluviali. A essere interessati sembravano essere gli stabilimenti che si trovano proprio a Laurito. Ovviamente la vicenda ha creato non pochi scompigli.

Noi, come già affermammo, facciamo il tifo per loro: sono un simbolo irrinunciabile delle nostre estati e un richiamo turistico mondiale per il territorio e per la Campania e l’Italia. Sembra che si sia arrivati, comunque, ad una soluzione, per il bene di tutti.