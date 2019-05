Positano, in Via Boscariello succede di tutto: tettoia ingombrante e pericolosa abbandonata per le scale

Positano, Costiera amalfitana . In via Boscariello succede di tutto. Varie segnalazioni arrivate dai social network o de visu dai cittadini di rifiuti, molti nei terreni trasformati quasi in discarica che fanno da bella vista ai tanti turisti passanti, cacche di cane, rischi e pericoli con le scale con crepe, poi l’illuminazione ( risolta grazie all’intervento di Antonio Palumbo, come pure la pulizia delle scale diverse volte è intervenuto l’assessore Giuseppe Guida , ndr ) , diciamo che è una situazione borderline da una parte anche i cittadini dovrebbero fare la loro parte, come in un caso particolare che sta diventando eclatante. Da più di un mese una tettoia ingombrante è stata abbandonata nelle scale. L’ingombro è tale da occupare mezza scalinata.

Centinaia di persone (residenti, operai, turisti) utilizzano questa scala per raggiungere il centro del paese. A volte bambini , che rischiano di inciampare e farsi male ferendosi non solo per caduta, ma dai bordi taglienti della tettoia. Giustamente i residenti si chiedono: Dobbiamo aspettare l’esercito che lo porti via? Vogliamo pensare che forse serve una segnalazione ufficiale e quindi abbiamo mandato questo articolo, che siamo sicuri leggeranno lo stesso, anche via mail come segnalazione al sindaco segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it e all’assessore all’ambiente giuseppeguida@comune.positano.sa.it , usando i canali ufficiali. Siamo sicuri che interverranno, e questo comporterà l’impiego di dipendenti pagati con soldi pubblici da noi cittadini tutti, ma è sicuramente da biasimare chi la lasciato questa tettoia abbandonata nelle scale. Una volta Guida parlava di telecamere mobili, qua ci vorrebbero fisse ovunque…