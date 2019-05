Positano: Un augurio speciale ad Annalaura Fatima

La vita è un dono di Dio e di tanto in tanto qualche potente segno non permette di scordarcene. Il 30 Aprile 2018 la piccola Annalaura Fatima è venuta al mondo con un po’ di anticipo (alla 26^ settimana) senza fare troppo rumore (kg 0,480) ma sin dal primo momento ha dimostrato di essere forte e tenace, ha lottato con tutte le sue forze x rimanere legata alla vita, ed è stata proprio lei a darci la forza x continuare ad andare avanti. Mesi e mesi di sacrifici, di andirivieni dall ospedale, ore ed ore passate ogni giorno a controllare i suoi battiti cardiaci. Tutto questo è passato oggi la nostra piccola compie un anno.. E nonostante tutto abbiamo il cuore colmo di gioia perché lei c è… Ovviamente il primo ringraziamento va a nostro Signore, ma anche ai medici e al personale paramedico della terapia intensiva di Nocera e del Santobono. Loro, i nostri angeli, che dopo un anno continuano ad accompagnarci in questo percorso. Un grazie va ai parenti e agli amici che si sono moltiplicati attraverso un immensa catena di preghiera. Ora non ci resta che dirti auguri vita… Non esiste nulla di più bello di stare con te.. La spontaneità e il sorriso che tu possiedi non alcun prezzo… Auguri da mamy e papy

Tanti auguri anche da Positanonews il giornale online della Costa d’ Amalfi e Sorrento da tutta la redazione un augurio di una felicità infinita