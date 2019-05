Positano un arcobaleno saluta questo maggio da dimenticare per la pioggia e da giugno esplode l’estate. Ecco le previsioni meteo . Domani primo giugno sarà Un sabato che è un po’ la fotocopia del venerdì: le previsioni meteo del 1 giugno in Italia danno sole al Centro Nord e piovaschi nell’estremo meridione ma in miglioramento e le temperature sono in aumento un po’ ovunque, grazie al passaggio sulla penisola dell’Anticiclone delle Azzorre che era latitante. 3BMeteo parla di “estate alla riscossa”, iLMeteo.it spiega che grazie al vasto campo di alta pressione di origine oceanica che si allunga verso l’Europa occidentale, “esplode l’estate al Nord”, con il “passaggio dal clima autunnale a estivo in poche ore”. Entrambi concordano nel ritenere quasi del tutto esaurita l’azione della perturbazione che ha attanagliato l’Italia nelle settimane scorse, con un weekend che lancia, seppure in ritardo, la piena primavera e anticipa anche l’estate: avremo punte di 28-30 gradi in alcune città e pianure del Nord Italia. Dopo questa primo assaggio d’estate cosa accadrà? Reggerà il bel tempo? Al momento pare di sì. Anzi – dice ilMeteo.it – intorno al 6-7 di giugno l’alta pressione delle Azzorre lascerà il testimone al suo stretto parente di matrice africana che ci proietterà probabilmente all’interno della prima severa ondata di caldo della stagione”. Se tutto va bene ci siamo lasciati dietro le spalle questo incredibile maggio freddo e piovoso in Campania e in Italia. Per le previsioni della Costa d’ Amalfi e Sorrento segui sempre Positanonews

Video Fabio Fusco