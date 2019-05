Positano, turiste straniere ubriache. Una cade da un muretto di 5 metri, due fanno show in spiaggia

Positano, Costiera amalfitana . Notizie incredibili, ma vere. Credevamo fossero fake news, ma abbiamo trovato vari riscontri. Di che si tratta? Tre distinti episodi di cronaca , alcuni hanno fatto molto clamore e coinvolto persone eccellenti. Facciamo una premessa, più che della cronaca ci preoccupa del consumo di alcol da parte delle donne, in particolare turiste di nazionalità americana. Vogliamo sollevare l’attenzione sulla problematica del consumo di alcol. Fra l’altro il testo unico di pubblica sicurezza vieta la somministrazione di alcol a chi è già in evidente stato di ebbrezza. Sappiamo che tutti i nostri operatori sono seri, ma ci farebbe piacere vedere dovunque cartelli in inglese che avvisino dei pericoli dell’alcol.

Primo episodio di cronaca sabato sera scorso in Via Pasitea.

Una ragazza americana, dopo essere stato in un ristorante, si appoggia su un muretto vicino all’albergo Royal , e precipita da 5 metri. Esce illesa dalla caduta

Secondo episodio di cronaca qualche giorno fa in spiaggia

Due coppie di americani abbastanza su di giri, cominciano a fare apprezzamenti ad una donna che stava nel ristorante con la propria compagna. L’imprenditore difende la compagna, loro gli lanciano un bicchiere che colpisce un cameriere. La cosa bella è che sono le donne a fare caos e dare fastidio, fino all’intervento calmierante dei carabinieri di Amalfi.

Terzo episodio di cronaca da un bus SITA

Una turista americana invece di andare verso Amalfi, va verso Sorrento, e , dopo essere scesa dalla SITA , va a finire in mezzo alla strada. Nulla di grave, ma poteva essere investita.

Altri episodi legati all’alcol, sempre a donne americane

Ci riferiscono di gruppi di ragazze universitarie , da Roma o Firenze in genere, che vanno in spiaggia consumando bottiglie di birra e vino. Lasciano tutto così, si buttano addosso a ragazzi, fanno di tutto. Donne che si perdono, a volte girovagano fra scale e anche boschi, non parliamo di grandi numeri ( a parte le ragazze sulle spiagge che si possono vedere anche delle varie telecamere posizionate da ristoranti a bar ) , quelle nei boschi e per scale disperse saranno due o tre finora. Non sono grandissimi numeri, ma per un piccolo paese come il nostro sono situazioni eclatanti. Altre situazioni legate all’alcol, che in genere noi riferiamo da parte di uomini, vedono sempre più spesso protagoniste le donne e il consumo di alcol

L’alcol fa male e l’uso smodato è criminale perchè stare alterati può essere pericoloso per se stessi, ma sopratutto per gli altri. Liberi di farsi del male, ma non di farlo agli altri. L’alcol, ripetiamo, superato certi limiti, è un veleno per la mente e la sua somministrazione a chi è in stato di ebbrezza è anche vietato dalla legge. Non chiediamo lo Stato di polizia, ma una maggiore coscienza e responsabilità a TUTTI, perchè vengono segnalati più e diversi casi e in molte situazioni le persone erano già alterate da bevute precedenti.

Oltre un paio di bicchieri di vino l’alcol fa male. E’ un dato medico universalmente riconosciuto. L’uso smodato è criminale ed è anche vietato dalla legge.

Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (art. 1, comma 2 della L. 125/2001).