Positano, turista ubriaco cade e rischia la vita. Salvato dal 118 FOTO VIDEO

Positano, Costiera Amalfitana. Un turista ubriaco è stato salvato dal 118 dopo esser caduto ed aver rischiato la vita. Abbiamo già parlato dei rischi del by night e dell’alcol che non va somministrato in Costiera amalfitana a chi è già in stato di ebbrezza, cosa vietata dalla legge. Stanotte grazie al 118 si è evitata una vittima, l’uomo è caduto sfiorando uno spigolo.