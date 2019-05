Positano è nella morsa del traffico, rallentamenti ad Amalfi per un incidente. Queste sono le frammentarie notizie che giungono alla nostra redazione in questo momento dalla Statale Amalfitana. Da Positano ci segnalano traffico bloccato soprattutto alla Chiesa Nuova, dove si impiega anche 45 minuti per fare il giro.

Rallentamenti del traffico veicolare si sono registrati anche ad Amalfi: nei pressi del garage Luna Rossa intorno alle 11,30 c’è stato un incidente tra un auto e uno scooter, con il conducente del mezzo a due finito sull’asfalto. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento.

I Carabinieri della locale stazione e gli agenti della municipale sono infatti giunti sul posto per i rilievi di rito. Il centauro invece è stato prelevato da un’ambulanza del 118, per essere trasportato al vicino Pronto Soccorso di Castiglione per le cure e gli esami necessari: le sue condizioni sembrano non destare preoccupazione.