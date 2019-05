Positano. Sport in Comune. La finale regionale a Caserta. Ottimi risultati dei nostri ragazzi

In un post di Facebook i complimenti dell’Amministrazione Comunale di Positano:

I nostri giovani atleti sono arrivati alla fase regionale, accompagnati dal Consigliere Antonino Di Leva, hanno ottenuto ancora successi!

complimenti a tutti i partecipanti, in particolare a Soraya e Mariano, rispettivamente seconda classificata nella corsa veloce e terzo classificato nel lancio della palla.

Bravi ragazzi continuate così!

Oltre 1000 ragazzi appartenenti a circa 60 Comuni della Campania sono stati ammessi alla Festa Regionale dell’evento “Sport in…Comune”, giunto alla terza edizione, ad iniziativa del Coni, di cui è presidente per la Campania Sergio Roncelli, d’intesa con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il patrocinio del Comitato per l’Universiade e la collaborazione dell’Aics (Associazione Italiana Circoli Sportivi), di cui è presidente l’on. Bruno Molea. Le prove conclusive si sono svolte a Caserta oggi, dalle 9 alle 14, al campo “El Alamein” della Brigata Bersaglieri Garibaldi in via Laviano, non nuova ad ospitare eventi sportivi regionali e nazionali, grazie alla sensibilità dell’Esercito nel fiancheggiare iniziative che coinvolgono i giovani, in particolare nello sport, ed alla disponibilità della Brigata Garibaldi, di cui è Comandante il Generale Diodato Abagnara. Il progetto, “Sport in…Comune” ideato dal componente di Giunta Nazionale Coni Nello Talento e promosso a Caserta dal Delegato Provinciale Michele De Simone con il coordinatore tecnico sportivo Geppino Bonacci e il delegato degli sport paralimpici Giuliano Petrungaro, è stato specificamente rivolto a sollecitare l’impegno degli Enti locali per un rilancio delle attività motorie di base attraverso il coinvolgimento di tutti i riferimenti locali della scuola primaria, dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore. Significativo l’apporto dell’Agenzia per l’Universiade con gadget, pubblicazioni e stand informativi che verranno distribuiti a tutti i presenti, mentre l’area ristoro per i ragazzi sarà curata da Coldiretti-Campagna Amica, grazie alla disponibilità del Presidente Manuel Lombardi, e da Multicedi Deco, sponsor della Juve Caserta Basket, grazie all’impegno del responsabile marketing Angelo Merola.

La manifestazione “”Sport in Comune”, rivolta ai nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, è articolata in una serie di giochi tra corse, salti, lanci e prove di squadre composte da maschi e femmine. I ragazzi vincitori delle singole prove sono stati premiati sul campo, le classifiche sono state stilate per rappresentative comunali a punti, distinte in tre categorie: Comuni fino a 3mila abitanti; da 3mila a 10mila; oltre 10mila. E poiché anche in altre Regioni è in corso il progetto, nato in Campania tre anni fa, è in preparazione a fine settembre una Festa Nazionale in programma a Cervia sulla riviera romagnola.