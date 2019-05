Positano. Costiera Amalfitana. Questa notte schiamazzi e musica in mare. Un gruppo di italiani festeggiava a bordo di un catamarano, scambiando il mare per un locale notturno. La comitiva ha svegliato con la sua festicciola tutto il vicinato positanese intorno alle 4 di questa mattina. L’allegra comitiva ha fatto bisboccia per tutta la notte, incurante degli ospiti della città verticale e dei residenti stanchi delle fatiche della giornata lavorativa.

Dopo ore di musica ad alto volume e canti a squarciagola, un uomo a bordo di una barca a vela, ormeggiata in rada, si affianca al catamarano urlando loro “BASTAAAAA”!

Quindi, oggi la giornata per i positanesi è cominciata molto presto a causa di questo singolare accadimento che speriamo non diventi abitudine.