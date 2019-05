Positano: Senza Zaino Day 2019 alla Primaria dell ‘I.C. L.Porzio

La classe prima della scuola Primaria di Positano ha lavorato in sinergia con la scuola dell’Infanzia per prepararsi all’evento, tenutosi il 15 maggio 2019. Insieme hanno predisposto dei grandi fiori da disseminare per le strade e i negozi del paese.

Dopo aver accolto i genitori con il canto “Mille grazie“(il video lo trovi cliccando sulla parola in blu), i bambini hanno accompagnato i genitori nelle loro aule per mostrare loro le procedure caratterizzanti il modello Senza Zaino, e per svolgere insieme alcune attività riflettendo sull’importanza delle parole miti e cordiali nella vita di tutti i giorni. Lavorare con i propri figli nell’ambiente scolastico ha entusiasmato i genitori e li ha arricchiti di serenità e gioia.

Ecco il messaggio di ringraziamento delle maestra Flavia e Grazia:

“La condivisione, il senso del gruppo, lo stare insieme, il rispetto per le insegnanti e per le cose comuni… Grazie per aver insegnato ai nostri figli regole civiche per un futuro migliore. Grazie! Un Papà”

Abbiamo scelto di raccontarvi il Senza Zaino Day alla Scuola Primaria di Praiano , che si è svolto il 23 maggio 2019, attraverso le parole di un papà… parole che ripagano il lavoro di un anno, il nostro primo anno Senza Zaino.

In questa giornata i bambini hanno raccontato, un po’ intimiditi ma comunque con entusiasmo, la loro quotidiana routine in classe. Hanno reso i genitori partecipi del loro confronto con piccole responsabilità.

Sono stati ospitali, sono stati responsabili (anche più del solito!!!),

sono stati una comunità che ha lavorato in sinergia con mamma, papà, nonne, zie, fratellini e sorelline.

Lasciamo parlare le immagini… visi sorridenti, bambini e genitori che lavorano giocando insieme!

Grazie mamma e papà, grazie a tutti coloro che hanno partecipato… hanno dato il loro contributo per seminare il futuro dei “Nostri” bambini!

Trovi tutte le foto cliccando qui