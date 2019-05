Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione riguardo all’installazione di segnali stradali fai-da-te a Positano. Si tratterebbe di indicazioni di carico e scarico h24, come si evince dalle foto, senza l’apposizione del timbro di autorizzazione da parte del comune. Qualche mano misteriosa ha posizionato questo cartello artigianale vicino ad un segnale orario di 15 minuti, inoltre ci segnalano nello stesso punto su cancello c’è un passo carrabile senza l’indicazione dell’autorizzazione da parte dell’Anas. Come mai avviene questo? Siamo in via G. Marconi di fronte Palazzo Perrella e siamo sorpresi di quanto avvenga alla luce del sole: sicuramente ci saranno delle spiegazioni.