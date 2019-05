Positano. Seggi regolari, hanno votato Domenico Marrone e Lorenzo Cinque possibili candidati sindaco contro chi esprimerà il gruppo dell’uscente Michele De Lucia. La perla della Costiera amalfitana al voto alle Europee in sordina, non si può parlare di un test per il voto dell’anno prossimo, ma qualcosa bolle in pentola. Intanto fra i primi ad andare a votare due papabili, Domenico Marrone, già ex sindaco per due mandati, e Lorenzo Cinque. Entrambi prima delle 10 davanti al presidente Paolo Cinque. A Positano i seggi sono quattro, tre concentrati nell’ex plesso delle scuole media e uno a Montepertuso, è già da qualche anno che a Nocelle non vi è più il seggio elettorale.