Positano, scandalo nel bus per Nocelle: L’autista non fa salire donna con figlio in carrozzella

Positano, Costiera Amalfitana. Ormai l’inciviltà regna padrona. Questa vicenda ha dell’incredibile. Qualche giorno fa, una donna attendeva l’autobus interno di Positano per poter proseguire in direzione Nocelle. Insieme al lei un bambino in carrozzella. L’autista del bus, a quanto pare, non ha permesso alla donna di salire a bordo, lasciando in strada lei e il povero ragazzo disabile.

Uno scandalo che ha scatenato non poche polemiche anche sui social. E’ vergognoso che al giorno d’oggi, nonostante il bus dovrebbe essere predisposto al trasporto di carrozzelle e passeggini, l’autista non abbia fatto accomodare la donna, quando il personale dei mezzi pubblici, come hanno affermato diversi cittadini, sconvolti dal vero e proprio scempio, dovrebbe sempre mettersi a disposizione per chi ha qualche difficoltà in più.

Ma non è la prima volta che succede: già negli anni passati mamme con i passeggini, figlie con madri anziane e badanti con persone in carrozzella, sono state lasciate sulla fermata senza avere la possibilità di salire a bordo perché il bus era troppo “PIENO” quindi o aspettavano il prossimo bus, che sarebbe arrivato dopo ore, costretti, per quando era maltempo, a rimanere sotto la pioggia, o chiudere il passeggino e quindi viaggiare con il neonato in braccio (cosa pericolosissima).

Le autorità dovranno prendere provvedimenti affinché questa spiacevole storia, non si ripeta più.