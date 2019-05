Alle volte sembra molto difficile arrivare a Positano e cercare un posto dove mangiare che sia accogliente come casa propria. Sicuramente il Ristorante Mediterraneo è uno di questi. Il locale si trova in via Pasitea e già da quando si entra si ha la sensazione di un posto casereccio, con un’atmosfera accogliente al massimo.

Qui si cerca di cucinare secondo i sapori e le ricette tradizionali perché i titolari stessi ci tengono tantissimo a ciò che mangiano prima di ciò che preparano. Vengono utilizzati solo prodotti freschissimi, di stagione, con pasta fatta in casa proprio come le nonne hanno insegnato nel tempo. Un posto tranquillo dove mangiare prodotti genuini in compagnia e in totale relax.

Questa volta abbiamo deciso di provare, tra le altre cose, il risotto ai frutti di mare e le linguine al cartoccio. Davvero eccezionali.