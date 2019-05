Positano a rischio ristorazione negli stabilimenti balneari ad Arienzo, a Laurito Da Adolfo e Villa Tre Ville con Fornillo. E’ fibrillazione in alcuni stabilimenti balneari della perla della Costiera amalfitana . Non si tratta della stessa problematica di Amalfi, dove gli stabilimenti balneari hanno rischiato la chiusura, o Sorrento, dove dovevano demolire in parte, ma bensì per problematiche legate al Genio Civile e la compresenza degli stabilimenti balneari nei pressi di aree fluviali. A essere interessati sono gli stabilimenti che si trovano a Laurito, Da Adolfo , lo stabilimento noto al Jet Set internazionale da decenni, Villa Tre Ville Beach Resort, e a Fornillo . Ovviamente la vicenda sta creando non pochi scompigli con vicende amministrative che si svilupperanno a breve. Noi facciamo il tifo per loro, sono un simbolo irrinunciabile delle nostre estati e un richiamo turistico mondiale per il territorio e per la Campania e l’Italia. Siamo sicuri che si arriverà a una soluzione, molto dipende dai rilievi tecnici, in particolare sul concetto di “costruzione” di uno stabilimento balneare, ma visto che questo è smontabile , dovrebbero aver ragione e risolvere questa problematica che spiega come mai ancora non sono attivi come negli anni scorsi.