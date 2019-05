Positano. Alle 9.50 di questa mattina si è verificato un incidente stradale in località Tordigliano, un tratto della SS 163 spesso interessato da sinistri. Il conducente di un’auto, mentre percorreva la strada che congiunge Positano con i Colli di San Pietro, giunto in località Tordigliano ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente con la parte anteriore dell’auto nel costone roccioso. A seguito dell’impatto il mezzo ha riportato alcuni danni mentre la persona alla guida è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare le constatazioni del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

di 4 Galleria fotografica Positano. Incidente a Tordigliano