Positano, quale tutela per il nome e l’immagine del paese?

Quest’oggi a Positano si è assistito ad una scena singolare: al molo, mentre era in corso uno shooting fotografico, i curiosi che affollavano quel perimetro sono stati allontanati con atteggiamenti poco ortodossi. Questo evento induce a riflessioni sull’utilizzo dell’immagine o il nome di Positano, con rigide pretese soprattutto nei confronti di chi vive ed anima con il proprio lavoro il paese verticale.

Riguardo alle immagini esiste già un regolamento comunale, che oltre a portare simbolicamente degli introiti nelle casse locali, consente al comando di Polizia Locale di organizzarsi in caso di cerimonie e riprese scientifiche, al fine di evitare disagi, mentre nel caso di riprese per scopi commerciali, il discorso si fa diverso sia per fini economici che per regolare l’accesso di attrezzature con mezzi pesanti nella Città Romantica.

Una ricca cronaca è stata dedicata alla questione della “tassa sul panorama”, con tale appellativo è passata infatti la misura anche sulla stampa estera. Ad oggi, non si misura la libera diffusione delle immagini di Positano su media e social, da Piazza dei Mulini fino alla Spiaggia Grande, migliaia di turisti a partire da questo periodo immortalano ogni angolo del paese, apertamente.

Il sindaco Michele De Lucia riguardo alla questione delle immagini, dichiarò in un intervista al Corriere del Mezzogiorno, che gli introiti derivanti dal provvedimento sulle riprese sono “una goccia rispetto a quanto può guadagnare una grande azienda o multinazionale che utilizza Positano come sfondo per i propri prodotti”: siamo pienamente d’accordo, ed aggiungiamo che ormai, per l’internazionalizzazione e il valore aggiunto del brand Positano, dovrebbe essere valutato un regolamento simile anche sull’utilizzo del nome, che racchiude la storia e le tipicità che appartengono a questo territorio.