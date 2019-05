Positano, Costiera Amalfitana Nella tarda mattinata di oggi, nell’aula consiliare Salvatore Attanasio di Positano, Antonella De Lucia e Luigi De Luise nostri concittadini, ora a Milano per lavoro, hanno ufficialmente dichiarato innanzi al Sindaco, nonché zio della promessa sposa, Michele De Lucia, la loro volontà di unirsi in matrimonio. La pioggia non ha fermato l’amore e un raggio di sole ha illuminato questa coppia bellissima.. Auguri da Positanonews