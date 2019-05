Positano, Costiera amalfitana. Plauso alla Polizia Municipale , sanzionata e rimossa auto che impediva passaggio ai cittadini. Con grande professionalità gli agenti della polizia municipale della cittadina della Costa d’ Amalfi sono intervenuti a sanzionare e rimuovere un’auto che impediva il passaggio in Via Boscariello sostando sulla Strada Statale Amalfitana 163. Non è un semplice divieto di sosta, ma un intervento che crea disagio ai cittadini , l’operazione ripresa in diretta da Positanonews ha visto anche la ditta Paolillo di Ravello, incaricata dall’amministrazione De Lucia di Positano per la rimozione e il deposito, che ha operato in maniera professionale e millimetrica. Non è facile lavorare in queste condizioni, le risorse sono poche e gli interventi tanti.