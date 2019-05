Positano. Una vera chicca quella che abbiamo scoperto. Un libro di Jennie Hanlon, una persona che ha fatto la storia di Positano. Si intitola “Jennie’s Diary” ed è una pubblicazione straordinaria, disponibile solo in lingua inglese. Il libro è splendidamente illustrato da Jànos Zigmond, un grande vignettista, amico di registi e personaggi televisivi. Tra le pagine si scopre una Positano magica, unica ed eccezionale. Jennie Hanlon ha sempre amato viaggiare per il mondo abbracciando qualsiasi lavoro e opportunità le venissero presentate, passando da giovane segretaria in Australia ad infermiera in Tasmania, fino a lavorare per Vern Lambert presso il negozio di abbigliamento vintage Emmerton & Lambert presso il mercato di Chelsea Antiques a Londra. Gestiva due boutique di abbigliamento per gli zingari delle Alpi svizzere ed era una tata a Roma. A Positano è stata un’apprezzata stilista di abbigliamento. Ha lavorato nell’industria cinematografica tedesca e svedese ed anche in uno degli hotel più famosi di Positano. Lungo la strada ha incontrato tantissimi personaggi interessanti e personaggi famosi tra cui musicisti, attori, politici, artisti, scrittori, fotografi e persino alcuni fantasmi. Questo diario racconta della sua vita insieme a sua figlia Carmen Sorrenti. È una vita ben vissuta, piena di buoni amici e avventure. Un libro che sicuramente merita di essere letto ed assaporato per scoprire anche una Positano diversa da quella che siamo abituati a conoscere.