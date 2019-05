Positano. Pericolo a Fornillo per una tabella pubblicitaria sporgente nei pressi del tunnel di Pupetto

Positano. Riceviamo una segnalazione che desideriamo portare all’attenzione dei nostri lettori. Vicino al tunnel di Pupetto vi è una tabella pubblicitaria pericolosamente sporgente ed anche molto usurata. L’insegna costituisce indubbiamente un serio pericolo per le tante persone che ogni giorno percorrono il sentiero per godere del panorama oppure per raggiungere la spiaggia di Fornillo ed i ristoranti. La sporgenza della tabella non è minimamente segnalata e, soprattutto nelle ore serali, qualcuno potrebbe facilmente farsi male. Ci auguriamo che al più presto l’insegna venga messa in sicurezza a tutela dell’incolumità di residenti e turisti.