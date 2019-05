Positano , paura a Nocelle per cerchi sui citofoni. Sono i segni di zingari e ladri? Segnalazioni alla redazione di Positanonews per questi segnali nel borgo sul Sentiero degli Dei in Costiera amalfitana.

Realtà o mito da sfatare? Ai posteri l’ardua sentenza. Resta un fatto: alcuni simboli tracciati sulle nostre abitazioni, pare che siano simboli lasciati dagli zingari e dalle bande di topi d’appartamento per lasciare dei segnali con i quali “facilitare” i furti. E a ricostruire il possibile significato di questi segnali ci prova questa tabella in cui si dà conto degli “scarabocchi” a cui dovremmo fare attenzione. Si va dal simbolo “casa disabitata“, a quello “casa ricca“; da “donna sola” e fino a “casa con allarme“. Ecco tutti i simboli, nell’immagine qui sopra.