In occasione della “Settimana nazionale della musica a scuola”, istituita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per testimoniare l’importanza delle attività musicali nell’ambito dell’offerta formativa, l’ I.C. “L. Porzio” ha organizzato un open day, per consentire ai genitori di assistere alle ordinari lezioni che i maestri Giovanni Vuolo e Matteo Guarino tengono in classe con tutti gli alunni della scuola Primaria.

Numerosissimi i genitori accorsi, a testimoniare il grande interesse suscitato dall’iniziativa, sia alla Primaria di Positano…

Numerosissimi i genitori accorsi, a testimoniare il grande interesse suscitato dall'iniziativa, sia alla Primaria di Positano…









Dopo i bellissimi eventi di lunedì e martedì, l’open day della scuola primaria è andata a concludere un calendario evento ricco di note musicali, strumenti, canzoni e balli.

Complimenti agli insegnanti per la realizzazione di un così bel progetto.