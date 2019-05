Positano, olio su strada in via Corvo: motorino perde il controllo e sbanda – VIDEO

Olio su strada in via Corvo a Positano. A segnalare il tutto è un utente di un gruppo tematico di Facebook. Stando ad alcune testimonianze, un uomo a bordo di un motorino ha sbandato dopo esserci finito sopra: per fortuna nessuna lesione grave per lui. Prestare massima attenzione.

Clicca qui per vedere il video in questione filmato da Angela Barba.