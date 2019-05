Avviso per i cittadini

Positano: Oggi la chiusura della strada per Montepertuso/Nocelle per i lavori di asfaltatura

SI RENDE NOTO CHE LA PROVINCIA DI SALERNO HA DISPOSTO LA CONTINUAZIONE DEI LAVORI DI ASFALTO ANCHE IN ORARIO DIURNO A PARTIRE DA DOMANI MATTINA MARTEDI' 21 MAGGIO 2019. Nelle ore diurne non ci sarà interruzione del traffico e sarà garantito il passaggio. IL CAMPO SPORTIVO RIMARRA' APERTO FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER CONSENTIRE LA SOSTA DELLA AUTO