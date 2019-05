Da Positano a New York, lo splendido lavoro di Maria Rianna: è riuscita ad ottenere aiuti statali per le scuole

Un altro splendido successo per una figlia della Costiera Amalfitana. Direttamente da Positano, Maria Rianna è ora a New York, dove ricopre il ruolo di soprintendente scolastica a Glen Cove, città statunitense situata appunto nello stato di New York, sull’isola di Long Island.

Maria è stata citata da un noto quotidiano americano, NewDay, perché è riuscita ad ottenere delle importanti somme da destinare all’istruzione. Si legge nell’articolo: “Lo Stato di New York, che deve affrontare ogni anno il gigantesco compito di fornire miliardi di dollari in aiuti a più di 670 distretti scolastici pubblici, sta destinando più soldi per l’anno accademico 2019-20 verso i più poveri.

La legislatura statale… …questa primavera ha apportato modifiche complesse alla formula degli aiuti di fondazione per garantire che i sistemi scolastici più poveri ricevano di più dal piatto finanziario”.

E proprio in questo senso il lavoro di Maria è stato determinante. Glen Cove, infatti, faceva parte delle zone che ha più fatto pressioni per ottenere ulteriori aiuti economici da parte dello Stato. La sovrintendente di Glen Cove, appunto, Maria Rianna, ha partecipato ad una riunione del consiglio scolastico in ottobre per fare pressione sui legislatori per ottenere maggiori aiuti di stato per il suo distretto e altri a Long Island.

Complimenti ad una figlia della Divina.