Positano, nel paese senza libreria Luigi De Rosa va al Vallone Porto per un libro a Menichetti

libreria che c’era ha chiuso. Quindi come Maometto che va alla Montagna, ho afferrato dagli scaffali della mia libreria “La fine della fine della terra” di Jonathan Franzen (Einaudi) e son venuto in soccorso di un lettore: se in Italia c’è un “cristiano” che ha voglia di leggere un libro, devi correre in suo aiuto immantinente perché è un evento rarissimo! Menichetti da par suo, non ha voluto sentir ragioni, e per ricambiare il gesto d’affetto e di coraggio, mi ha ragalato un sacchetto di uova delle sue galline. Ora son sicuro che al signor Franzen, birdwatcher instancabile , che il suo libro sia stato barattato con uova di gallina non potrà che far piacere, a me l’arduo compito, scendendo da questa forra dimenticata da Dio ma per fortuna anche dagli uomini grigi (la camorra del cemento armato), di non fare una frittata prima di arrivare a valle. Luigi De Rosa, libraio