A Positano è di moda la moda

Correva l’anno 1974 ed a Positano si tenne una manifestazione sulla moda di Positano; MARE MODA. Manifestazione organizzata magistralmente, metteva in risalto il fenomeno della “ModaPositano”;

Moda, nata dapprima dalla trasformazione di vere e proprie pezze e stracci di stoffa in capi d’abbigliamento, poi a man mano dalla lavorazione di svariati tessuti per la realizzazione di modelli sempre più lavorati ed emancipati, che personalizzati hanno creato una tipizzazione propria locale sia nella manodopera sia in una caratteristica tutta propria dello stile venutosi a creare, unico e inconfondibile, che ha dato vita proprio a questo fenomeno che non conosce né tempo né fine. Anzi, oggi più che mai le aziende del settore moda di Positano, nonostante le sfide di un mondo globalizzato ed inflazionato, hanno una propria vitalità grazie ad una radice ben piantata nella terra di questo paese e nelle origini di questo settore.

Infatti, i sarti del tempo, fautori di questa nobile attività artigianale, seppero dall’inizio cogliere ispirazione dai tanti artisti e letterati che soggiornavano nella Positano del tempo, i quali suggerivano proprio ai sarti locali modifiche ai capi da realizzarsi; inoltre ispirati anche da i primi turisti che si affacciavano in questa magica terra e dal luogo stesso che è fonte di tante capacità creative, artistiche letterarie.

Con l’andare del tempo, Positano con la sua moda è diventata addirittura fonte di attrazione e di ispirazione per gli stilisti di grandi firme che venivano qui a trarre ispirazione per i grandi marchi.

Oggi, la moda, necessiterebbe più che mai di semplici e valide iniziative sulla moda, settore capace di ricevere e dare a Positano una magia che ritrovi nell’aria, un’armonia che trovi nelle peculiarità del territorio; oltre che fascino, eleganza, carattere ed una idea di libertà. La “ModaPositano” resta un connubio con tutte le altre attività presenti sul territorio. Il Comune in tanti anni è mancato in attenzioni e riconoscimenti per tante aziende e persone che hanno onorato il settore moda di questo paese, chi per 25 anni e chi per oltre 50 anni.

La “ModaPositano” è ormai una realtà internazionale che esprime un marchio inimitabile, legato all’idea di mare e di libertà e allo stesso tempo di raffinatezza. Il fascino acquisito degli abiti Made in Positano, fa si che un abito ideato e realizzato in loco, venga riconosciuto come tale, anche fra mille abiti diversi.

L’aver ricordato la manifestazione “Mare Moda” è stata l’occasione per l’aver messo luce sulla “ModaPositano”, oggi come all’ora VIVA E ATTIVA.