Auto e megabus nella giornata di oggi, hanno costeggiato senza tregua lungo la Strada Statale 163, nel perimetro del territorio di Positano. Questa mattina sui social è stato segnalato che bus turistici di grosse dimensioni, occupavano le piazzole di sosta come se fossero rimesse, impedendo così di essere utilizzate come soluzione per far agevolare il traffico, il tutto mentre i strada si formavano “trenini” di autobus: convogli di mezzi venivano infatti fermati dagli ausiliari del traffico per liberare il traffico delle auto. Tutti questi espedienti isolati, non hanno placato il caos sull’Amalfitana. Intanto sulla Garitta, il comando della Polizia Municipale di Positano è in queste ore all’opera insieme al carroattrezzi per rimuovere le auto non regolarmente in sosta.

