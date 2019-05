Positano, maltempo: incidente sotto la pioggia per uomo in bici. Ravello e Minori black out, Tramonti vergogna

Il maltempo si sta abbattendo su Positano in questo momento, ed in questo preciso istante giungono alla redazione di Positanonews frammentarie notizie di un incidente sotto la pioggia ad un uomo che conduceva una bici. Sembra che questa sfortunata persona aveva appena lasciato il Sirenuse, luogo in cui lavorava. Non conosciamo al momento altri dettagli, quindi vi rimandiamo ad aggiornamenti. (Immagine di repertorio)

Aggiornamenti.

Ci segnalano problemi per la circolazione su tutta la S.S. 163 Amalfitana, black out a Ravello , Scala e Minori. L’amministrazione Di Martino si è subito attivata, anche per il problema della TIM in piazza Duomo. Due feriti all’ospedale di Castiglione il Costa d’ Amalfi. Vergogna a Tramonti dove con la pioggia sono venute ancora in evidenza le disastrose e vergognose condizioni della strada. Sotto mira la provincia di Salerno per la strada ufficialmente interrotta per Ravello , dove c’è stato un incidente questa mattina fra un furgone e un’auto e questa sera, e il Valico di Chiunzi.