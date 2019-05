Positano, Lulù Fiorentino sulla vicenda Caloisi: “succede tutti i giorni, continuamente”

Positanonews è voluto andare fino in fondo sulla storia di Angela Caloisi, l’influencer che ha raccontato su Instagram della richiesta di 300 euro per fare una foto a Positano. Siamo quindi andati a sentire il parere di un operatore turistico, il titolare del stabilimento insieme all’omonimo ristorante “L’Incanto” Lulù Fiorentino, per capire cosa è successo, per comprendere come le attività si rapportano a questo genere di richieste, dove fare le foto nella Città Romantica è ormai diventato un caso.

“Non è successo niente di nuovo, succede tutti i giorni, continuamente. Ogni minuto della giornata ci sono persone che vengono qui, con valigie, borse e quant’altro, per fare pubblicità ai propri prodotti, la propria azienda, per i propri blogger, i propri follower, come si chiamano oggi nel mondo virtuale che viviamo.” Lulù ci spiega che pur rilasciando regolare fattura, chiede tali somme perché l’azienda ha comunque i suoi costi da coprire, ed esattamente come il comune di Positano o per quanto avviene a Capri, cerca la tutela dell’immagine del proprio paese.