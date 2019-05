Positano tra le top ten delle location più Instagrammate della Terra

Sì, il viaggio arricchisce certamente la mente e l’anima. Tuttavia, negli ultimi anni, Instagram ha letteralmente stravolto il modo di immaginare un viaggio, creando un desiderio di viaggiare diverso, se non altro attraversi il “gram”.

In un recente sondaggio, come riporta il sito tops.easyviaggio.com, il 40% delle persone sotto i 33 anni ammette di dare la priorità alla “Instagramability” nella scelta del luogo dove passare le vacanze, e il 40% dei viaggiatori internazionali afferma di desiderare di poter fare gli stessi scatti di un Travel blogger professionista.

Un viaggio in Costiera Amalfitana è come entrare in un film con quel magico mix di antico glamour hollywoodiano e moderno, sempre nello stile italiano.

Il sole splende, il cielo è blu intenso e, sulle cime scoscese ci sono cascate di case in spumeggianti tonalità di rosa e pistacchio. Limoni e alberi verdeggianti su tortuose strade costiere, all’improvviso, si apre uno scenario indimenticabile, visione tra il mito e il sogno: Positano. Percorrendo il tratto di strada che si snoda al suo interno, ci si imbatte in vicoletti stretti e articolati, scalette che si affacciano su scorci suggestivi e mozzafiato, fatti di giardini terrazzati , pergolati di limoni e macchie multicolori di bouganville.

Fiancheggiati da grandi alberghi con drappeggi di glicine, boutique di design e ristoranti a terrazze chic: come resistere ad un post del genere?

Chi giunge a Positano percorre una strada sinuosa che costeggia una parete rocciosa ricca di vegetazione mediterranea: ciuffi di ginestre e rosmarino spuntano lungo la costa scoscesa che fa da cornice ad un mare verde cristallino.

Dalle case bianche aggrappate alla roccia, sporgono terrazzi infiorati con gerani e margherite che si svolgono fino al centro del paese fino ad arrivare alla spiaggia, dalla quale Positano sembra una piramide di case che si arrampicano verso il cielo: percorrendo la costa poi, immerse nel verde, si aprono insenature nascoste e dall’aspetto ancora inesplorato.

Dalla spiaggia un piccolo sentiero nella roccia conduce ad altre incantevoli calette e affianca le torri di avvistamento, segno tangibile delle antiche incursioni saracene.

Tra il mare e il cielo si stagliano in verticale i monti, sede privilegiata delle frazioni di Montepertuso e Nocelle, piccoli agglomerati di folklore e meraviglie naturalistiche, dove lo spirito d’accoglienza è di casa.

Positano è così: leggenda, storia e incantevole bellezza che rapisce chiunque passi da qui.

Ecco di seguito l’elenco di tutti i luoghi più “fotografati” e “cliccati” su Instagram!

Taj Mahal, India

Gamla Stan, Stoccolma

Il Bund, Shanghai

Ghiacciaio Spencer, Alaska

Positano, Italia

Moab, Utah

Giethoorn, Paesi Bassi

Lago Rosa, Australia

Isola Rangali, Maldive

Cappadocia, Turchia