Positano e le Terme: relax all’insegna del benessere

kirkandmimi – Pixabay

Chi non sogna una vacanza anche di pochi giorni alle terme? Non è un caso che gli stabilimenti termali, oggi conosciuti come spa, attirino sempre più turisti in ogni stagione, grazie al relax e al benessere che offrono a chi, durante l’anno, vive lunghi periodi di stress nel tran tran quotidiano. Positano e i suoi dintorni offrono svariate possibilità per consentire a chiunque di usufruire dei trattamenti proposti per il benessere e la cura del corpo.

“Un aspetto luminoso e sano non è dato solo da cosmetici e prodotti di bellezza che mascherano difetti”, spiega Lorena Castillo, responsabile del sito SUPERBELLE . “Trovare il tempo di fare trattamenti come quelli termali, risulta benefico per tutti, uomini, donne, grandi e piccoli”.

Le stazioni termali non sono altro che edifici che sfruttano le benefiche sorgenti del sottosuolo e sono in grado di somministrare idroterapie, ovvero trattamenti con l’acqua. L’acqua che sgorga dalle sorgenti termali, solitamente di origine vulcanica, è calda e può raggiungere una temperatura fino a 100°. I trattamenti offerti da queste spa sono termali, balneoterapici e idroterapici, ma spesso vengono offerti anche altri servizi come i massaggi, la sauna, i bagni turchi e molto altro.

Le proprietà benefiche e terapeutiche delle acque termali erano note fin dall’antichità e, infatti, i primi edifici termali risalgono agli antichi romani che le avevano già scoperte nel V secolo a.C. Durante l’età imperiale, dunque, erano sorti numerosi edifici termali che consentivano di effettuare trattamenti con le acque preziose dalle vicine sorgenti per attenuare la tensione muscolare e i dolori articolari. Ma non solo, queste zone erano anche luoghi di ritrovo che incentivavano e miglioravano la vita sociale.

Nel corso dei secoli le terme subirono un periodo di decadenza nel Medioevo, in quanto venivano considerate luoghi promiscui e simboli pagani. In seguito però ebbero una definitiva ripresa nel periodo del Rinascimento, grazie alle nuove opere di carattere medico e alle ricerche sulle acque termali. L’origine vera e propria delle attuali spa risale circa al 1600, periodo in cui vennero definite in maniera più scientifica le proprietà delle acque termali e analizzate in modo approfondito le acque sottostanti.

L’area di Positano, grazie alla posizione e alla vicinanza col mare, offre numerose spa all’insegna del benessere e della cura del corpo, tra cui anche strutture al centro delle notizie più recenti . Le acque termali sono da sempre apprezzate e custodite con grande cura sul territorio, anche in queste zone.

Molto ben conservate e caratteristiche da visitare sono le vere e proprie terme antiche di origine romana di Marina di Vietri. Queste vantano un’importante tradizione archeologica con ambienti termali riportati alla luce nel 1991 che evidenziano resti di origine alto-medievale. Questi ambienti termali erano ottenuti da vasche naturali a ridosso di una parete di roccia all’interno di una grotta equipaggiata con tubature utilizzate per portare l’acqua dalla sorgente.

Chi volesse invece approfittare di un periodo di relax e di cure per il corpo a 360 gradi, decisamente numerosi sono gli hotel in zona che offrono trattamenti termali mirati e spa per tutti i gusti. Alcuni sono noti per le sorgenti naturali di acqua sulfurea particolarmente indicate per il trattamento e la prevenzione di patologie osteoarticolari, dell’apparato respiratorio nonché di pertinenza dermatologica e ginecologica. Altri invece vantano numerosi trattamenti per viso e corpo, oltre ai bagni turchi. Altri, infine, hanno le caratteristiche vasche termali di acqua fredda che tanto giovano alla pelle.