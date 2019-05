Positano, lavori al cimitero: spunta l’elicottero – FOTO/VIDEO

Sono entrati nel vivo i lavori presso il cimitero di Positano. Come testimoniano le immagini che abbiamo raccolto, è in piena attività l’elicottero che sta trasportando i materiali necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione in località Liparlati. Gran fermento da diverse ore, quindi, per i lavori sopracitati. Ricordiamo che al fine dell’esecuzione degli stessi, il cimitero comunale rimarrà chiuso tutta la giornata di oggi, 3 maggio, dalle ore 12.