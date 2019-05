Positano, Costiera amalfitana. All’opera subito il Comune di Positano, senza bisogno di far neanche la mail , l’assessore Giuseppe Guida si è attivato immediatamente e ha fatto rimuovere la lamiera da Via Boscariello, lamiera postata sui social network su Facebook, e pubblicata su Positanonews che ha contattato l’assessore “Si tratta di un grave atto di inciviltà, troveremo i responsabili”, ma non ha perso tempo e già stamattina la lamiera è stata rimossa. Non solo per il paese è stata una giornata di pulizia , gli operatori della Multiservice all’opera a 360 gradi per conto dell’amministrazione De Lucia hanno lavato strade all’ingresso del paese di Piazza dei Mulini