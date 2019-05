Positano: L'attrice Kelly Rutherford in giro per la "Divina" con Lucibello

Positano, Costiera Amalfitana. La bravissima attrice statunitense Kelly Rutherford ritorna nella Divina per un weekend di relax lontana dal set.

In dolce compagnia, a bordo del gozzo aprea “Ciccio Pepe” dei Lucibello, la Rutherford ha girato tutta la costa fino ad arrivare a Capri. Qui, fa tappa in piazza per un aperitivo e poi dritta a pranzo al Ristorante Lo Scoglio di Nerano. Dopo una giornata romantica, ritornata a Positano, un auto l’aspettava per riaccompagnarla all’aeroporto.

Ma chi è Kelly Rutherford?

Nata a Elizabethtown, nel Kentucky. Sua madre, Harriet “Ann” Edwards è una modella e scrittrice. Ha un fratello più giovane, Anthony, e due sorelle più giovani, Courtney e Lindsey. Ha frequentato la Corona del Mar High School.

Il suo debutto risale al 1988 quando in veste di guest star, partecipa ad un episodio della soap opera Quando si ama. Nel 1989, recita in cinque episodi della serie Generations, telefilm che le fa guadagnare una nomina ai Soap Opera Digest Awards.

Il successo arriva nel 1996, grazie al ruolo dell’ex prostituta Megan Lewis in Melrose Place, ruolo che ricopre per 90 episodi fino al 1999, anno di conclusione della serie.

Dopo aver partecipato in veste di guest star a Night Visions e Nash Bridges, nel 2003 interpreta l’agente Frankye Ellroy-Kilmer nella serie poliziesca Codice Matrix. Nel 2007 entra nel cast della serie generazionale Gossip Girl, nel ruolo di Lily van der Woodsen, una donna pluridivorziata, madre della ex bad girl Serena van der Woodsen.

Il debutto al cinema avviene nel 1988 con il poliziesco Un poliziotto in blue jeans. In seguito recita nel film con Julia Roberts e Nick Nolte Inviati molto speciali, e nel 2000 ottiene una piccola parte in Scream 3.

Rutherford è stata sposata con Carlos Tarajano dal 30 giugno 2001 all’11 gennaio 2002. La coppia era apparsa su InStyle. Tarajano scoprì di essere malato di cuore e la coppia divorziò due anni prima della morte di lui, avvenuta nel 2004.

Ha sposato il suo secondo marito, un uomo d’affari tedesco, Daniel Giersch, nell’agosto 2006. Diede alla luce il loro primo figlio, Hermés Gustaf Daniel Giersch, il 18 ottobre 2006.

Nel 2009, durante la sua seconda gravidanza, Rutherford lasciò Giersch e decisero che l’attrice non avrebbe informato l’ex-marito della nascita della seconda figlia, Helena Grace Giersch. Successivamente Rutherford accusò Giersch di violenza e traffico di droga, accuse mai state provate. Nonostante ciò, Giersch fu comunque accusato di frode da esterni, e gli fu vietato l’accesso negli Stati Uniti con i due figli. Il 29 agosto 2012 un giudice della California ha, non senza polemiche, affidato i bambini alla custodia del padre che vive a Monaco di Baviera. A Rutherford è permesso di vedere i figli volando fino in Europa.

Il portavoce della Rutherford ha detto che “Kelly si sente totalmente devastata dal fatto che ai suoi figli, cittadini americani, è stato ordinato di vivere all’estero perché loro padre non può entrare negli Stati Uniti”.

Voci dicono che lei e l’attore Matthew Settle, con cui ha condiviso la scena in Gossip Girl, stiano insieme, ma non ci sono mai state conferme o smentite, nonostante i due siano stati visti baciarsi.

Kelly ha recitato in tantissimi film famosi come Scream 3. Ma è anche nota per i suoi ruoli nelle serie tv di Dynasty e Bones, Gossip Girl e Pretty Little Liars: The Perfectionists (ancora in corso).