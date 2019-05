Positano, l’accusa di un sindacalista Sita: “City Sightseeing carica utenza Sita. Pratica scorretta”

Un episodio che se fosse confermato sarebbe sicuramente grave. Il sindacalista Sita Diego Corace ci ha segnalato una situazione che si sarebbe venuta a creare a Positano e che vedrebbe protagonista un bus City Sightseeing, il quale si sarebbe fermato in zona Sponda, prelevando in maniera scorretta e ingannevole alcuni turisti che stavano aspettando in realtà il mezzo della Sita.

“Non è una cosa normale – ha dichiarato Corace – Il bus ha sostato proprio sulla fermata della Sita ha caricato e scaricato persone, bloccando il traffico senza la minima cura. Le auto dietro non potevano sorpassare ed era presente persino un mezzo Sita che non poteva proseguire. Strafottenza più totale. Il bus ha fermato il traffico per diversi minuti e ha provato a caricare utenza Sita utilizzando un’opera di persuasione scorretta. Il bus di LINEA era bloccato dietro, non potendo sostare perché il privato era fermo ad inizio fermata”.

Una situazione paradossale che avrebbe del gravissimo.

Intanto, nella giornata di ieri, il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, ha nuovamente parlato dell’esigenza di una ZTL territoriale: “La proposta di ZTL territoriale ha l’obiettivo di contingentare “a monte” il flusso di veicoli in transito sulla SS163, a partire preliminarmente dai mezzi più pesanti, consentendo una gestione dei flussi rispettosa del territorio e di chi lo abita, evitando lunghe code dannose sotto ogni profilo. Tale sistema potrebbe integrarsi con un monitoraggio della sosta per le auto in grado di comunicare in tempo reale i posti disponibili nei vari comuni della Costiera e che contribuirebbe a disincentivare il transito verso le località già sature, consentendo un più ordinato afflusso sul territorio”.