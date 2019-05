A Positano la lussuosa nave crociera Le Lyrial, flotta Ponant, costruita dalla Fincantieri, lunga 142 metri. La abbiamo postata sul nostro profilo instagram e sulla pagina facebook di Positanonews questa mattina dominava il mare della Costa d’ Amalfi fra Positano e Praiano.

QUALCOSA DA SAPERE SULLA LYRIAL

Le Lyrial incarna perfettamente un mix di lusso, intimità e benessere: l’eleganza delle sue linee, sia negli interni che negli esterni, e le sue dimensioni, la rendono una nave da crociera intima ed accogliente

Ponant è l’unica compagnia di crociera francese ed è leader mondiale nelle destinazioni “polari”, regalando ai suoi ospiti itinerari assolutamente dal fascino unico, il tutto confezionato in un viaggio che unisce l’intimità data dalle sue misure alla curiosità dei luoghi particolari in cui una nave di tali dimensioni può attraccare, il lusso che si respira in ogni suo dettaglio all’autenticità.

Dei suoi interni colpisce la sottile variazione intorno ad una tavolozza di blu e bianchi, come fossero sfumature del mare ripreso in tutti i suoi movimenti, sino al colore dei ghiacci, in tutte le loro declinazioni di colore.

Ad ispirarli le destinazioni straordinarie offerte da questa nave: così i luminosi grigio-blu del ghiaccio polare si sposano a meraviglia con gli spruzzi di blu turchese vivace delle baie del Mediterraneo.

7 cose da sapere su Le Lyrial di Ponant 7 cose da sapere su Le Lyrial di Ponant 7 cose da sapere su Le Lyrial di Ponant

Costruita negli stabilimenti di Fincantieri ad Ancona, ha dunque un’anima italiana ed è dotata delle più moderne tecnologie ecologiche, come il sistema di illuminazione LED a risparmio energetico.

Inoltre Le Lyrial vanta bassi livelli di vibrazioni e di rumore, classificato e certificato da Bureau Veritas come “Comfort Class”.

Il suo nome così affascinante, Le Lyrial, si riferisce alla costellazione della Lira nell’emisfero settentrionale.