Positano. La dott.ssa Pesacane: “La paziente è coperta da assistenza medica da sempre”

“In riferimento all’articolo del 06/05/2019 riguardante l’anziana invalida senza assistenza medica, si tende a sottolineare che la paziente è coperta da assistenza medica da sempre, è inoltre in assistenza domiciliare integrata dal 17/09/2018 e che a giorni alterni riceve la visita infermieristica.

Per quanto riguarda l’espletamento della visita domiciliare per l’invalidità civile, la nostra ASL non effettua tali visite dal 01/05/2014, in quanto è l’INPS di Salerno a provvedere con medici propri”.